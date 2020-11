Luan Peres é mais um atleta a contrair a Covid-19 no Santos

O zagueiro é o 12º jogador a testar positivo para a doença em meio ao surto que se instalou no clube; alguns dos jogadores infectados na semana passada devem voltar no final de semana

JOTA ERRE/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Luan Peres é o 12º jogador com Covid-19 no elenco do Santos



O Santos informou na noite desta quinta-feira, 19, que o zagueiro Luan Peres contraiu o coronavírus e foi afastado das atividades. Com isso, ele será desfalque na equipe pelo menos em dois jogos, contra o Athletico-PR, no próximo sábado, pelo Campeonato Brasileiro, e diante da LDU, pela ida das oitavas de final da Libertadores, na terça-feira. Por outro lado, três jogadores retornaram aos treinos após se recuperarem da Covid-19. O goleiro João Paulo, o zagueiro Lucas Veríssimo e o lateral-direito Madson cumpriram os dez dias de isolamento, previstos no protocolo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O trio fica à disposição do técnico Cuca para os próximos jogos.

A comissão técnica ainda aguarda outros jogadores recuperados da doença para o treino desta sexta-feira, 20. A expectativa é que Alex, Diego Pituca, Jobson, Jean Mota, Alison e Sandry retornem aos trabalhos no CT Rei Pelé. Nesta quinta, o Santos também informou que um profissional da comissão técnica, que não teve o nome revelado, também testou positivo para o coronavírus. O clube enfrenta um surto de Covid-19 em seu elenco. Na semana passada, 11 jogadores deram positivo, além do técnico Cuca, dos auxiliares Cuquinha e Eudes Pedro e do preparador de goleiros Arzul.

Cheio de dúvidas, o time para enfrentar o Athletico-PR pode ter: João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Laércio (Luiz Felipe) e Wagner Leonardo (Jean Mota); Vinicius Balieiro (Diego Pituca), Ivonei (Jobson) e Felipe Jonatan; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo.

*Com informações do Estadão Conteúdo