Luan Peres volta aos treinos e poder reforçar o Santos na Libertadores

Zagueiro pode entrar em campo na partida desta terça-feira, 1º, contra a LDU pelas oitavas de final

Reprodução/ Santos O zagueiro Luan Peres retornou aos treinamentos



O técnico Cuca ganhou um reforço para a partida contra a LDU, nesta terça-feira, 1º, na Vila Belmiro. O zagueiro Luan Peres se recuperou da Covid-19 e retornou aos treinamentos no CT Rei Pelé nesta segunda-feira, 30. O atleta vinha cumprindo isolamento social, mas no sábado voltou a trabalhar, ainda que em separado. Nesta segunda, então, treinou ao lado dos companheiros. Dessa forma, a zaga titular do Santos pode entrar em campo no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Resta somente saber se Luan está em boa força física para começar a partida. Se o retorno se confirmar, Cuca deve tirar Luiz Felipe dos titulares. O Santos venceu o duelo de ida da série por 2 a 1, e pode avançar às quartas de final caso empate ou perca por 1 a 0.

Porém, essa não é a única dúvida do treinador para escalar o Santos amanhã. Alison, que foi destaque no jogo de ida contra a LDU, foi poupado no fim de semana, no triunfo por 4 a 2 sobre o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. Com o seu retorno ao meio-campo, Cuca terá de escolher entre Jobson ou Jean Mota para definir a escalação. Assim, o time deve entrar em campo com: John; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres (Luiz Felipe) e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Jean Mota (Jobson); Marinho, Kaio Jorge e Soteldo.

*Com informações do Estadão Conteúdo