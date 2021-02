Marinho detona narrador que chamou Lucas Braga de ‘crioulinho’: ‘Racista de m****’

Após o caso repercutir na web, Haroldo Souza pediu desculpas e disse que não era sua intenção ‘ofender’ o jogador santista

Reprodução/Santos FC Marinho durante a partida entre Santos e Boca Juniors, na Bombonera



O atacante Marinho, do Santos, utilizou suas redes sociais para se manifestar sobre o comentário de cunho racista proferido pelo narrador Haroldo Souza, da rádio Gre-Nal, a Lucas Braga durante o empate com o Grêmio por 3 a 3, na quarta-feira, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Através de sua conta no Instagram, o destaque do Peixe na temporada lamentou o episódio e xingou o locutor. “Lamentável ter que ouvir isso desse mal informado, mal preparado, que infelizmente vive na sociedade para agredir verbalmente alguém. Seu preconceituoso”, escreveu Marinho, usando a ferramenta “stories” da rede social.

Após o caso repercutir na web, Haroldo Souza pediu desculpas e disse que não era sua intenção “ofender” o jogador santista, sustentando a sua justificativa ao revelar que é casado com uma mulher negra. Já a rádio Gre-Nal emitiu uma nota de repúdio e disse “não compactuar com qualquer tipo de atitude discriminatória”, sem falar sobre uma possível punição ao experiente narrador da rádio gaúcha.

O Santos, por sua vez, afirmou que fará de tudo para o caso não passar impune.“O Clube, através de seu departamento jurídico, tomará medidas cabíveis, da mesma maneira esperamos uma reação efetiva do veículo de comunicação empregador desse senhor e da própria comunidade que compõe a audiência de tal rádio. É no silêncio, na omissão, na relativização frente ao preconceito que o racismo cresce silenciosamente e se estabelece de forma estrutural em nossa sociedade. Basta de tolerância com racismo! Basta!”