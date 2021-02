São Paulo faz proposta para Kanu, do Botafogo, e sonda zagueiro do Sport

A investida do Tricolor por um defensor acontece no mesmo momento em que Hernán Crespo é anunciado como novo treinador; argentino, em seu trabalho mais recente, costumava armar o Defensa y Justicia com três jogadores na zaga

RJ - BRASILEIRO A 2020, FLUMINENSE X BOTAFOGO - ESPORTES - BRASILEIRO A 2020, FLUMINENSE X BOTAFOGO - Kanu jogador do Botafogo durante partida contra o Fluminense no estádio São Januário pelo campeonato Brasileiro A 2020. 24/01/2021 - Foto: THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Kanu, do Botafogo, está na mira do São Paulo



O São Paulo fez uma proposta ao Botafogo pelo zagueiro Kanu e também sondou a situação do beque Adryelson, do Sport. As informações foram confirmadas pelo repórter Giovanni Chacon, do Grupo Jovem Pan. A investida do Tricolor por um defensor acontece no mesmo momento em que Hernán Crespo é anunciado como novo treinador do time. O argentino, em seu trabalho mais recente, costumava armar o Defensa y Justicia com três jogadores na zaga.

Victor Hugo Soares do Santos, mais conhecido como Kanu, é um dos poucos jogadores que se destacaram no Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, primeiro rebaixado para a Série B. Adryelson, por sua vez, vem fazendo boa campanha no Sport, que também luta contra a queda. O último, porém, se envolveu em uma polêmica recentemente, quando gravou um vídeo, logo após a vitória contra o Internacional, afirmando que entrou em campo com sintomas da Covid-19.

Em crise financeira, o São Paulo montou um orçamento modesto para a temporada 2021, estimando gastar apenas R$ 37 milhões em reforços. Assim, a diretoria são-paulina busca preencher lacunas no elenco com jogadores menos badalados. Ao mesmo tempo, o elenco busca garantir a classificação para a fase de grupos da próxima Copa Libertadores da América. Restando quatro jogos para o fim, o Tricolor está na quarta posição e tem o Grêmio, fora de casa, como próximo compromisso – o duelo está marcado para este domingo, 14, às 20h30 (de Brasília).