Marinho sofre lesão e deve desfalcar o Santos em jogo decisivo pelo Paulistão 

A partida contra o São Bento, na Vila Belmiro, vale a permanência na elite do futebol estadual

Ivan Storti/Santos FC - 21/02/2021 Marinho deve perder a partida do Santos contra o São Bento



O Santos deverá ter um importante desfalque para a partida diante do São Bento, no próximo domingo, 9, na Vila Belmiro, que vale a permanência na elite do Campeonato Paulista. Nesta sexta-feira, o Peixe informou que o atacante Marinho, destaque do time praiano, sofreu uma lesão na derrota diante do Palmeiras, quando precisou deixar o campo ainda no primeiro tempo ao sentir dores. Agora, o jogador fará um trabalho intensivo, mas tem chances remotas de entrar em campo no jogo contra a equipe de Sorocaba. Caso seja derrotado, o Alvinegro será rebaixado para A2 pela primeira vez na história.

“Após a realização de exames nesta sexta-feira (7), o atacante Marinho teve uma lesão de grau 1 constatada na coxa esquerda. O jogador passará por um tratamento intensivo no CT Rei Pelé e será reavaliado diariamente pelo Departamento Médico do Santos FC”, informou o clube, através das redes sociais. Marinho, desta forma, também corre o risco de perder o duelo contra o Boca Juniors, em casa, na próxima terça-feira, pela Libertadores. Uma vitória é fundamental para o time continuar sonhando em avançar às oitavas de final na competição continental.