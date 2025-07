Mayke é apresentado no Santos e diz estar pronto para entrar em campo: ‘Ajudar com experiência’

Próximo confronto da equipe paulista é confronto direto contra o Juventude; duelo está marcado para a próxima segunda-feira

Raul Baretta/Santos FC Mayke diz que está pronto para ser titular ou entrar no decorrer do jogo contra o Juventude



Versátil, experiente e com muita vontade de ajudar o Santos nesse momento difícil. Este foi cartão de visitas apresentado pelo lateral-direito Mayke em sua apresentação ao novo clube nesta quinta-feira (31). Após uma passagem de oito anos pelo rival Palmeiras, o experiente jogador já se colocou à disposição para enfrentar o Juventude, próximo adversário do time paulista, no Campeonato Brasileiro. “Estou preparado, em forma, treinando e me sentindo bem fisicamente. Se o professor (técnico Cléber Xavier) precisar que eu entre como titular contra o Juventude, ou em parte do jogo, vou estar pronto para ajudar com minha experiência”, afirmou o atleta.

Aos 32 anos e com um histórico de conquistas por Palmeiras e Cruzeiro, ele comentou sobre a delicada situação (17º lugar e na zona de rebaixamento) que o Santos enfrenta no Brasileirão: “Futebol é feio de momentos. Às vezes entra numa fase não tão boa. Mas temos de ir por etapas. Primeiro é sair dessa posição e depois pensar em coisas melhores”, afirmou.

O próximo compromisso da equipe santista é contra o Juventude (19º colocado), na segunda-feira (04), às 20h. O encontro ganha um caráter decisivo pelo fato de o rival ser um concorrente direto para sair das últimas colocações.

Com sua experiência, Mayke não se assusta com este cenário e aposta na volta por cima. “Vai ser um jogo muito importante, contra um adversário direto e temos de fazer de tudo para ganhar. Mas esse peso tem de ficar lá fora. Estamos com uma semana aberta e o professor está preparando o time de acordo com o adversário para conseguir os três pontos”, afirmou.

A mudança de ares marca também uma nova etapa em sua trajetória. Após uma temporada onde sofreu com seguidas lesões, ele disse estar em forma para desenvolver seu futebol. Na coletiva, o defensor comentou ainda o fato de poder jogar com Neymar e encontrar um velho companheiro dos tempos de Palmeiras: o volante Zé Rafael.

“Vai ser uma honra jogar ao lado do Neymar, um dos melhores do mundo e um cara fantástico. Vou encontrar também o Zé Rafael, companheiro no Palmeiras por cinco anos. Feliz porque essa mudança foi boa para mim, para o Palmeiras e para o Santos”.

