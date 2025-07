Acusado de agressão por Fagner, Pottker relembra lance com Ederson e diz que não aceita ‘vitimismo’

Em 2016, o meia Ederson, que jogava pelo Flamengo, se lesionou gravemente após um lance com o lateral-direito, que defendia o Corinthians à época

Um lance nos acréscimos do empate entre Cruzeiro e CRB, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, gerou forte controvérsia entre os jogadores Fagner e William Pottker. Após sofrer uma entrada dura do atacante alagoano, o lateral-direito do Cruzeiro saiu de campo com o tornozelo direito imobilizado e acusou o adversário de ter agido com intenção de machucá-lo. “Lance forte e de jogo, eu não ligo. O problema é que falei que poderia ter quebrado a minha perna, e ele respondeu que queria que tivesse acontecido”, afirmou Fagner na zona mista do Mineirão, com uma bota de proteção no pé direito. O jogador ainda sugeriu que a atitude de Pottker poderia ter sido motivada por vaidade: “Às vezes é uma chance de o cara aparecer também. Já jogou aqui, quer fazer uma graça”.

A entrada, ocorrida aos 47 minutos do segundo tempo, foi punida com cartão amarelo pela árbitra Edina Alves Batista, que não consultou o VAR. O volante Lucas Silva, que estava próximo ao lance, criticou a decisão e disse que o lance merecia expulsão direta. “Pegou completamente. Falei com a Edina que era para ter sido analisado no VAR”, disse o capitão celeste.

Em resposta, William Pottker negou que tenha desejado machucar o rival e afirmou que a fala foi distorcida. “Disse apenas: ‘Você gosta desse tipo de jogo’. Em nenhum momento falei que queria quebrar a perna dele”, declarou o atacante do CRB nas redes sociais. “Não aceito vitimismo. Não sei se ele entendeu errado ou está se fazendo de vítima”, completou.

Pottker também rebateu as críticas ao seu estilo de jogo e citou um episódio envolvendo Fagner em 2016, quando o então lateral do Corinthians deu uma entrada em Ederson, do Flamengo, que teria resultado em uma grave lesão. O meia continuou jogando pelo rubro-negro, mas saiu de campo mais tarde e ficou dez meses sem jogar. “Nunca fui um jogador violento. Ao contrário do nosso colega de profissão, Fagner, que já quebrou a perna de um jogador durante uma partida”, disparou o atleta do CRB.

O Cruzeiro volta a enfrentar o CRB na próxima quinta-feira (7), às 21h, no estádio Rei Pelé, precisando de uma vitória simples para avançar às quartas de final. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Antes, a equipe mineira encara o Botafogo neste domingo (3), às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. Fagner será reavaliado pelo departamento médico nesta quinta-feira (31).

