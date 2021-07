Na Vila Belmiro, Santos vence o Athletico-PR por 2 a 1 pelo Brasileirão

Marcos Guilherme e Ivaldo (contra) deram a vitória para a equipe da Baixada Santista

LENITA RODRIGUES/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Santos comemoram gol



Na abertura da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos venceu o Athetico-PR por 2 a 1, na Vila Belmiro, e entrou no G-6 com 15 pontos. O Athletico se mantém em segundo, com 19 pontos. Esse foi o único jogo do dia. Dentro de campo, as equipes fizeram uma partida bem igual e disputada, com chances claras para os dois lados. Quem abriu o placar foram os donos da casa aos 31 minutos. Madson pegou a sobra de bola e cruzou na área, Marcos Guilherme aproveitou e mandou para o gol. Nos acréscimos do primeiro tempo, Canesin empatou depois da bola de Vitinho acertar a trave. No segundo tempo, logo aos cinco minutos, o Santos se colocou em vantagem novamente em gol contra de Ivaldo. O jovem Pirani recebeu de Lucas Braga, cruzou na segunda trave e o zagueiro athleticano se atrapalhou e acabou mandando contra o próprio gol.

O Athletico, então, fez muitas alterações e chegou com perigo aos 35 minutos, com Terans. Nos acréscimos, o juiz assinalou toque de mão de Thiago Heleno dentro da área e deu pênalti para o Santos. O VAR foi acionado e anulou o lance. Antes do apito final, Renato Kayser ainda teve a chance de empatar, mas chutou por cima do gol.

Na rodada do final de semana, a equipe de Fernando Diniz faz o Clássico da Saudade, contra o Palmeiras, no sábado às 16h30 (horário de Brasília). Já o Athletico recebe o RB Bragantino no mesmo dia, às 17h.