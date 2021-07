Atletismo: Medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos morre em acidente de moto em SP

Leandro Prates Oliveira, de 39 anos, era policial militar e foi encontrado pelas autoridades nas margens da Rodovia Fernão Dias nesta terça-feira

Reprodução/ CBAT Leandro, de 39 anos, foi ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2011



O multicampeão do atletismo brasileiro, Leandro Prates Oliveira, morreu na noite desta segunda-feira, 5, após sofrer um acidente de moto na Rodovia Fernão Dias, em São Paulo. A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Atletismo. Leandro era policial militar e foi encontrado pelas autoridades em uma ribanceira às margens da rodovia nesta terça-feira. Ele tinha saído da Escola de Educação Física da PM na noite de ontem quando, aparentemente, se envolveu em um acidente. Aos 39 anos, Leandro fez história na modalidade de 1.500 metros ao conquistar o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em 2011, no México. Ele também venceu duas vezes o Campeonato Sul-Americano e outras duas vezes o Ibero-Americano. Nos últimos anos, Leandro exercia o cargo de vice-presidente da Associação Brasileira de Atletas de Atletismo (ABAAT). “A Confederação faz questão de prestar sua homenagem ao atleta e dar seus sentimentos a seus familiares e amigos”, escreveu a CBAT em uma nota. As causas do acidente estão sendo investigadas.