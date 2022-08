Neymar reage a visita de filho ao Santos: ‘Saudades da vila mais famosa do mundo’

Além de conhecer a casa do Peixe, o garoto de 10 anos tirou foto com alguns jogadores do elenco, que treinaram em preparação para o clássico contra o São Paulo

Reprodução/Twitter/@NeymarJrSite Filho de Neymar visitou a Vila Belmiro nesta sexta-feira, 19



Filho de Neymar, Davi Lucca visitou a Vila Belmiro, estádio do Santos, na manhã desta sexta-feira, 19. Além de conhecer a casa do Peixe, o garoto de 10 anos tirou foto com alguns jogadores do elenco, que treinaram em preparação para o clássico contra o Além de conhecer a casa do Peixe, o garoto de 10 anos tirou foto com alguns jogadores do elenco, que treinaram em preparação para o clássico contra o São Paulo, marcado para o próximo domingo, 21, pelo Campeonato Brasileiro 2022. Nas redes sociais, o craque do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira reagiu ao momento e afirmou que sente saudades do Alvinegro praiano. “Esse campo aí atrás tem pouca história, viu? E o papai participou um pouquinho. Que saudade da Vila mais famosa do mundo”, escreveu, em Stories, do Instagram. Recentemente, vale lembrar, o presidente do clube, Andres Rueda, mostrou convicção ao falar sobre o retorno do astro. Formado nas categorias de base do Santos, Neymar ganhou seis títulos antes de ir para a Europa, sendo eles: Libertadores (2011), Copa do Brasil (2010), Recopa Sul-Americana (2012) e Paulistão (2010, 2011 e 2012).