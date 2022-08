PM do RJ prende chefe do tráfico foragido em jogo no Maracanã

Criminoso conhecido como ‘Foka’ é apontado como comandante da venda de drogas no Complexo do Castelar, na Baixada Fluminense

Reprodução/Facebook/41º Batalhão de Polícia Militar - PMERJ Polícia Militar identificou o criminoso, que vestia uma camisa personalizada do Fluminense com seu apelido estampado nas costas



Durante o jogo entre Fluminense e Fortaleza, que aconteceu na noite desta quarta-feira, 17, no Maracanã, a Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu Marco Aurelio dos Santos Rocha, homem apontado como chefe do tráfico de drogas do Complexo do Castelar, localizado em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Conhecido como “Foka”, o criminoso foi identificado porque vestia um uniforme personalizado com o próprio apelido estampado nas costas, quando foi levado por policiais do 39º Batalhão da Polícia Militar e do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe). De acordo com as autoridades, o traficante tinha dois mandados de prisão em aberto, seria responsável por homicídios na região e um dos possíveis mandantes do assassinato de três meninos, que desapareceram em 2020. Alexandre da Silva, 10 anos, Fernando Henrique, de 11, e Lucas Matheus, de 8 anos, foram vistos pela última vez na feira da Areia Branca no dia 27 de dezembro de 2020. De acordo com a Polícia, a suspeita é de que os três foram mortos pelo tribunal do tráfico de drogas por causa do furto de um passarinho.