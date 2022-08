Santos demite Newton Drummond e volta a procurar executivo de futebol após um mês 

Contratado em 13 de julho deste ano, o experiente profissional havia chegado para assumir a vaga deixada pelo ídolo Edu Dracena

Reprodução/Santos FC Newton Drummon não é mais o executivo de futebol do Santos



O Santos anunciou na manhã desta quinta-feira, 17, que demitiu o executivo de futebol Newton Drummond. Contratado em 13 de julho deste ano, o experiente profissional havia chegado para assumir a vaga deixada pelo ídolo Edu Dracena. Apesar de colecionar passagens por Coritiba, Chapecoense, Vasco, Vitória e Internacional, colecionando 15 títulos, ele não conseguiu atender às demandas do presidente Andres Rueda. Prova disso é que o mandatário acertou pessoalmente as contratações de Luan, Nathan, Soteldo e Gabriel Carabajal, sem consultar Newton. Em pouco mais de um mês de trabalho no Peixe, Chumbinho, como é conhecido, atuou de forma decisiva somente na contratação do técnico Lisca. O executivo de futebol havia trabalhado com o treinador no Internacional e acabou se tornando o intermediário entre o técnico e o clube da Vila Belmiro, na tumultuada saída do “professor” do Sport. A diretoria santista, agora, volta a procurar um substituto para o profissional. A decisão, no entanto, não deve ser rápida, já que o Alvinegro praiano não tem outras contratações em vista no momento porque a janela de transferências do futebol brasileiro foi encerrada no início desta semana.