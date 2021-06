Neymar relembra 10 anos do tri do Santos na Libertadores: ‘Está gravado na memória’

Protagonista daquela conquista, o craque fez um dos gols na vitória por 2 a 1 sobre o Peñarol (URU), na segunda decisão, realizada no Pacaembu

Ricardo Saibun/Santos/Divulgação Neymar e Elano foram campeões da Libertadores 2011 com o Santos



Neymar não deixou “passar batido” o aniversário de dez anos do tricampeonato do Santos na Copa Libertadores da América. Através das redes sociais, o atual camisa 10 do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira publicou uma foto da época em que brilhava com a camisa do Peixe. Protagonista daquela conquista, o atacante fez um dos gols na vitória por 2 a 1 sobre o Peñarol (URU), na segunda decisão, realizada no Pacaembu. “22/06/2011… Hoje faz 10 anos da maior conquista que eu tive com o Santos!! Todos os detalhes desse eterno momento que eu tenho gravado na memória”, escreveu o craque, que completou sua homenagem com um trecho do hino do clube. “Nascer, viver e no SANTOS morrer … é um orgulho que nem todos podem ter.”

O Santos começou a campanha da Libertadores de 2011 em baixa, perdendo as partidas iniciais e trocando de comando técnico ainda na fase de grupos. Após conseguir a classificação ao mata-mata apenas na última rodada, o Peixe deslanchou e eliminou América do México, Once Caldas (COL) e Cerro Porteño (PAR) até medir forças com o Peñarol. No primeiro jogo, realizado em Montevidéu, as equipes empataram em 0 a 0. No confronto derradeiro, Neymar e Danilo, ambos hoje na seleção brasileira, marcaram para o Peixe, dando a taça ao clube da Baixada Santista.