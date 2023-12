Neymar revela intenção de adquirir o Santos durante cruzeiro

A declaração foi feita durante uma conversa com o influenciador Negrete, que perguntou sobre a possibilidade do jogador voltar a atuar pelo clube

FILIPE BISPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Neymar celebrando gol com a camisa da seleção brasileira



Durante a primeira noite do cruzeiro “Ney em Alto Mar”, uma viagem pré-festa de fim de ano organizada pela equipe do jogador, Neymar revelou sua intenção de adquirir o Santos. A declaração foi feita durante uma conversa com o influenciador Negrete, que perguntou sobre a possibilidade do jogador voltar a atuar pelo clube. Nos últimos dias, Neymar tem demonstrado apoio ao Peixe, especialmente após o time ser rebaixado para a série B do Campeonato Brasileiro. Em suas redes sociais, ele compartilhou fotos com a camisa do clube e expressou seu pesar pelo rebaixamento. Durante a conversa, o influenciador afirmou seu sonho de jogar ao lado de Neymar na Vila Belmiro, ao que o jogador respondeu: “ Vou comprar [o Santos] e vou te contratar. Deixa comigo “. Essa promessa gerou especulações sobre a possibilidade de se concretizar. Um dos comentários, feito pelo cantor Orochi, destacou a brincadeira, mas também considerou a possibilidade de se tornar realidade.

Antes de embarcar no cruzeiro, Neymar celebrou a véspera de Natal em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, na companhia de seus filhos, Davi Lucca e Mavie, e da ex-namorada Bruna Biancardi. Atualmente em processo de recuperação de uma séria lesão no joelho esquerdo, ocorrida em outubro, o jogador do Al-Hilal aproveita o final do ano para descansar e se divertir. O cruzeiro “Ney em Alto Mar” está programado para acontecer entre os dias 26 e 29 de dezembro e promete 72 horas de diversão e entretenimento. Durante o evento, os participantes poderão desfrutar de espaços de lazer, festas, shows de diversos cantores e apresentações de famosos comediantes.