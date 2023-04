Nos acréscimos, Bauermann marca e Santos vence o Blooming em estreia na Sul-Americana

Peixe não fez boa apresentação na Bolívia, mas empatou com o Newell’s Old Boys na liderança do Grupo E

Reprodução/ twitter @SudamericanaBR Santos e Blooming fizeram jogo pegado na Bolívia



Depois de um mês sem atividades, o Santos voltou a jogar nesta terça-feira, 4, e fez o torcedor sofrer. O Peixe viajou até a Bolívia para enfrentar o Blooming na primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana e venceu por 1 a 0 com gol aos 99 minutos. O primeiro tempo teve mais posse de bola do Santos, que se movimentou bastante na área adversária, mas sem muitas chances claras. A partida foi bem pegada, com faltas pesadas e discussões. No segundo tempo, aos oito minutos, um lance bizarro chamou a atenção. O goleiro Uraezaña saiu do gol de forma atrapalhada e levou cartão amarelo, os santistas pediram vermelho e após consultar o VAR, o árbitro expulsou o arqueiro. O Santos demorou um pouco para aproveitar sua vantagem e quase abriu o placar aos 23, mas o goleiro Jhohan fez uma defesa incrível. Somente aos 99 minutos, Bauermann subiu sozinho em cobrança de escanteio e cabeceou para o gol. O resultado deixa o Santos empatado com o Newell’s Old Boys como líder do Grupo E. Na próxima rodada, o Peixe recebe o Audax Italiano, na Vila Belmiro, no dia 20 de abril. Outro brasileiro que estreou nesta terça foi o Goiás, que empatou sem gols com o Santa Fé pelo Grupo G.