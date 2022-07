Nos pênaltis, Santos é eliminado da Copa Sul-Americana para o Deportivo Táchira

Ricardo Goulart e Lucas Barbosa pararam no goleiro Varela e time venezuelano avançou

RAUL BARETTA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Ângelo lamenta chance perdida durante os 90 minutos na Vila Belmiro



Depois de empatar o jogo de ida e da volta, o Santos foi eliminado da Copa Sul-Americana para o Deportivo Táchira após dois erros. O Santos começou melhor, mas assim como no jogo de ida, saiu atrás no placar. Aos 27 minutos, na primeira oportunidade no ataque, Uribe bateu na saída de João Paulo, a bola rebateu e foi no cantinho da rede, abrindo o placar. A equipe da casa tentou empatar, mas as coisas pioraram nos acréscimos com a expulsão de Fernández. Na volta do intervalo, logos nos minutos iniciais, o Santos acertou a trave. Aos 24 minutos, Marcos Leonardo empatou. Sem muitas opções na área, e 1 a 1 no placar (2 a 2 no agregado), a decisão foi para os pênaltis. Nas batidas, Ricardo Goulart e Lucas Barbosa pararam no goleiro Varela e a equipe brasileira foi eliminada. A torcida protestou e chamou o time de ‘sem vergonha’.