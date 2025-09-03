Paulista Feminino: São Paulo abre dois, mas Santos busca resultado e empata nos acréscimos

Clássico Sansão precisou ser adiado e começar com atraso por causa de um acidente que interditou a pista na Rodovia Anchieta e atrasou a chegada da delegação tricolor na Vila Belmiro

Raulbaretta_photo / Santos FC

O clássico entre São Paulo e Santos terminou empatado em 2 a 2, nesta quarta-feira (3), na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Campeonato Paulista Feminino. As tricolores dominaram dominou a maior parte do jogo, mas o Peixe reagiu nos minutos finais e evitou a derrota em casa. O São Paulo abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, com Duda Serrana, após cruzamento de Anny. Antes do intervalo, Bruna Calderan ainda acertou a trave em tentativa de ampliar a vantagem.

Na volta do segundo tempo, o Tricolor aumentou a vantagem logo aos 9 minutos: Isa Guimarães aproveitou rebote de Aline e fez 2 a 0. O resultado parecia encaminhado, mas o Santos buscou forças nos acréscimos. Aos 44, Ana Alice descontou de cabeça, e, aos 47, Laryh decretou o empate. Com o resultado, o São Paulo chega a 13 pontos, mantém-se na quarta colocação e desperdiça a chance de assumir a vice-liderança. Já o Santos soma 9 pontos e sobe para a quinta posição. O Santos encara o Corinthians no dia 20 de setembro, às 11h, fora de casa.O São Paulo volta a campo em 21 de setembro, às 11h, contra o Bragantino, no CFA Laudo Natel.

Transito atrasa partida

O clássico Sansão precisou ser adiado e começar com atraso por causa de um acidente que interditou a pista na Rodovia Anchieta e atrasou a chegada da delegação tricolor na Vila Belmiro. A Federação Paulista adiou o início da partida em 30 minutos, mudando o incício do jogo de 20h para 20h30 (horário de Brasília). A mudança também considerou dar tempo para o São Paulo realizar os trabalhos de aquecimento antes do jogo.