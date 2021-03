Paulistão: São Paulo vence Inter de Limeira, e Santos empata com a Ferroviária

Vitória deixa o São Paulo em primeiro no Grupo B; empate estaciona o Santos em segundo no Grupo D

DENNY CESARE/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Pablo marcou o segundo gol da vitória por 3 a 0



Na segunda rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo se recuperou do empate da estreia e venceu o Inter de Limeira por 3 a 0, com gols de Gabriel Sara, Pablo e Luciano. No estádio Major José Levy Sobrinho, a equipe do técnico Hernán Crespo dominou as investidas do jogo e teve facilidade para fazer o placar. Logo aos 5, Gabriel Sara aproveitou a sobra de um chute de Luciano, que acertou a trave, e balançou as redes. No segundo tempo, aos 17 minutos, Reinaldo fez jogada pela esquerda, cruzou e Pablo cabeceou para dentro do gol, ampliando o placar. Aos 30, Luciano deixou o dele e fechou o placar em 3 a 0. Neste momento o Tricolor está em primeiro no Grupo B, e a Inter de Limeira permanece em último do Grupo A.

Já o Santos empatou a segunda partida do Paulistão contra a Ferroviária. Na Vila Belmiro, o time teve muitos desfalques por lesões e jogadores contaminados pela Covid-19, então precisou apostar na base. A tática deu certo e aos 30 minutos, o zagueiro José Monteiro abriu o placar para os donos da casa depois de desvio da cobrança de falta de Ivonei. No segundo tempo, aos 21 minutos, o atacante Felipe Marques empatou a partida e deixou tudo igual. O empate coloca a Ferroviária em segundo no Grupo B e o Santos atrás do Mirassol no Grupo D. No sábado, às 19h, acontece o clássico entre São Paulo e Santos, pela terceira rodada.