Tom Brady revela que Gisele Bündchen o incentivou a se aposentar após o Super Bowl

‘Pedido’ foi feito minutos depois da vitória do Tampa Bay Buccaneers contra o Kansas City Chiefs

Reprodução Tom Brady e Gisele Bündchen comemoram o Super Bowl dentro do campo



Aos 43 anos, Tom Brady se consagrou como um dos maiores atletas da história do futebol americano depois de vencer o 7º Super Bowl de sua carreira com o Tampa Bay Buccaneers, mas tem quem queira que a história acabe por ai. A supermodelo brasileira, Gisele Bündchen, que é casada com Tom Brady há mais de 10 anos, pediu para que o amado deixasse a carreira de quarterback depois do título. Em entrevista ao “The Late Late Show With James Corden” nesta quarta-feira, 03, a mulher teria dito a ele: “O que mais você precisa provar?”.