Paulistão: Santos deve enfrentar a Inter de Limeira no domingo com time reserva

Ariel Holan vai colocar time alternativo devido ao embate contra o Barcelona de Guayaquil, na terça-feira, pela fase de grupos da Copa Libertadores

Reprodução/Santos FC O Santos venceu o San Lorenzo pela Copa Libertadores



O técnico Ariel Holan deve escalar um time reserva do Santos para o jogo de domingo pelo Campeonato Paulista, às 20 horas, contra a Inter de Limeira, pois 48 horas depois o time terá de estar em campo para enfrentar o Barcelona de Guayaquil pela fase de grupos da Copa Libertadores. A Federação Paulista divulgou os jogos do fim de semana ao mesmo tempo e que o time de Vila Belmiro empatava com o San Lorenzo e se classificava para continuar na principal competição sul-americana.

Antes o Santos ainda tem o compromisso frente à Ponte Preta, em Campinas, na sexta-feira, 16, também pelo torneio estadual, no qual o treinador argentino deverá escalar o que tem de melhor no elenco na preparação para a estreia na Libertadores. Além de Barcelona de Guayaquil, o Santos vai ter pela frente a competição sul-americana na chave C o Boca Juniors, da Argentina, e o The Strongest, da Bolívia.

*Com informações do Estadão Conteúdo