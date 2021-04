Recopa Sul-Americana: Palmeiras pode superar Corinthians em títulos internacionais

Até o momento, Verdão e Timão estão empatados no quesito, com quatro conquistas cada; veja a lista completa

EFE/ Ricardo Moraes POOL O Palmeiras é o atual campeão da Copa Libertadores da América



O Palmeiras encara o Defensa y Justicia a partir das 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, 14, no Allianz Parque, em confronto decisivo pela Recopa Sul-Americana. Após vencer a partida de ida por 2 a 1, na Argentina, o time de Abel Ferreira pode até empatar que garante o título inédito e R$ 7 milhões, valor que será entregue ao campeão desta edição. A conquista, caso ela se confirme, também terá um sabor especial para o torcedor palmeirense, que pode ver o time do coração ultrapassar o rival Corinthians em número de taças em torneios internacionais.

Até o momento, Palmeiras e Corinthians estão empatados no quesito, com quatro conquistas cada. O Verdão tem em sua galeria duas taças da Libertadores (1999 e 2020), uma da Copa Mercosul (1998) e uma Copa Rio (1951). Já o Alvinegro tem dois Mundiais de Clubes (2000 e 2012), uma Libertadores (2012) e uma Recopa Sul-Americana (2013). Além da dupla paulista, Atlético-MG e Vasco também têm quatro títulos fora do ambiente nacional. Com 12 títulos, o São Paulo é o time brasileiro que mais venceu competições internacionais, seguido de Santos (8), Internacional (7), Cruzeiro (7), Grêmio (6), Flamengo (6) e o quarteto já citado. Athletico-PR (2), Botafogo (1), Chapecoense (1) e Fluminense (1) completam a lista. Veja abaixo.

Veja quais os clubes brasileiros com mais títulos internacionais:

1º – São Paulo: 12 títulos (3 Mundiais, 3 Libertadores, 1 Copa Sul-Americana, 1 Supercopa Libertadores, 2 Recopas Sul-Americanas, 1 Copa Conmebol e 1 Copa Master da Conmebol)

2º – Santos: 8 títulos (2 Mundiais, 3 Libertadores, 1 Recopa Intercontinental, 1 Recopa Sul-Americana e 1 Copa Conmebol)

3º – Internacional: 7 títulos (1 Mundial, 2 Libertadores, 1 Copa Sul-Americana, 2 Recopas Sul-Americana e 1 Copa Suruga)

– Cruzeiro: 7 títulos (2 Libertadores, 2 Supercopas Libertadores, 1 Recopa Sul-Americana, 1 Copa Master da Supercopa e 1 Copa Ouro)

5º – Grêmio: 6 títulos (1 Mundial, 3 Libertadores e 2 Recopas Sul-Americanas)

– Flamengo: 6 títulos (1 Mundial, 2 Libertadores, 1 Copa Mercosul, 1 Copa Ouro e 1 Recopa Sul-Americana)

7º – Palmeiras: 4 títulos (1 Copa Rio, 2 Libertadores e 1 Copa Mercosul)

– Atlético-MG: 4 títulos (1 Libertadores, 1 Recopa Sul-Americana e 2 Copas Conmebol)

– Corinthians: 4 títulos (2 Mundiais, 1 Libertadores e 1 Recopa Sul-Americana)

– Vasco da Gama: 4 títulos (1 Libertadores, 1 Campeonato Sul-Americano de Campeões, 1 Torneio Octogonal Rivadavia Corrêa Meyer e 1 Copa Mercosul)

11º – Athletico Paranaense: 2 títulos (1 Copa Sul-Americana e 1 Copa Levain)

12º – Botafogo: 1 título (1 Copa Conmebol)

– Chapecoense: 1 título (1 Copa Sul-Americana)

– Fluminense: 1 título (1 Copa Rio)