Santos anuncia retorno de venezuelano Yeferson Soteldo por empréstimo

O Santos anunciou nesta quinta-feira, 11, que chegou a um acordo com o Tigres (México) pela contratação por empréstimo do atacante Yeferson Soteldo. Em comunicado, o Peixe informou que o venezuelano chega por empréstimo de um ano, ou seja, válido até julho de 2023. No acordo com os mexicanos, o Alvinegro praiano ficou a com opção de compra e passe fixado do jogador – os valores não foram divulgados. Revelado pelo Caracas, o atleta teve passagens por Zamora, Huachipato (Chile) e Universidad de Chile antes de chegar à Vila Belmiro. Entre 2019 e 2021, Soteldo defendeu as cores santistas, colecionando 105 jogos, anotando 20 gols e distribuindo 17 assistências. Apesar das belas atuações no clube da Baixada, ele deixou a equipe sem conquistar títulos, amargando um vice-campeonato na Libertadores da América em 2020.

Em abril de 2021, o Santos precisou vender Soteldo ao Toronto, do Canadá, para encerrar o Transfer Ban imposto pela Fifa – o Peixe poderia ficar sem inscrever novos atletas, caso não negociasse o atacante. No futebol canadense, o jogador fez 26 partidas, somando 4 gols e 6 assistências. Vendido ao Tigres, o jogador também não emplacou, contribuindo com um tento e uma assistência em 19 jogos. “Sabemos que o retorno do Soteldo sempre foi um enorme desejo da torcida. Todos nós sentimos muito quando ele foi embora, mas não tínhamos o que fazer naquela ocasião, pois estávamos com o Transfer Ban. Mas agora surgiu essa oportunidade de mercado e aproveitamos. Sabemos da imensa qualidade técnica dele. Estou muito feliz com esse retorno e acredito que o Soteldo possa repetir tudo que já fez com essa camisa imensa”, afirmou o presidente do Alvinegro praiano, Andres Rueda.