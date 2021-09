Após saída de Lisca, Vasco anuncia Fernando Diniz como novo treinador

Treinador com passagem por equipes como Fluminense, São Paulo e Santos foi anunciado nesta quinta-feira, 9, com contrato válido até o fim da temporada

DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Diniz deixou o Santos recentemente após uma sequência de maus resultados



Um dia após confirmar a saída de Lisca, o Vasco da Gama anunciou a chegada de Fernando Diniz para ser treinador da equipe no restante da Série B do Campeonato Brasileiro. A informação foi anunciada pelo clube durante a tarde desta quinta-feira, 9. Segundo o clube, o contrato de Diniz é válido até o fim da temporada e o treinador chega ao Gigante da Colina acompanhado pelos auxiliares Eduardo Zuma e Yan Razera e o preparador físico Wagner Bertelli, que se juntarão à comissão técnica do clube. Antes de chegar ao Vasco, Diniz deixou o Santos após uma sequência de maus resultados, sendo substituído por Fábio Carille. Ao longo de sua carreira, o técnico comandou equipes como Athletico Paranaense, Fluminense e São Paulo. Ao assumir o comando do Vasco, Diniz tem como principal missão levar o time de volta à Série A do Brasileirão. Atualmente, o Gigante da Colina está na 9º posição da tabela, com 32 pontos, seis a menos que o Botafogo, que é a primeira equipe dentro do G4.