Presidente do Santos faz jogo duro e pede mais dinheiro para liberar Marcos Leonardo

Marcelo Teixeira também falou sobre a renovação do elenco para a temporada 2024

GUILHERME GREGHI/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Marcelo Teixeira será presidente do Santos entre 2024 e 2026



Marcelo Teixeira, presidente eleito no Santos, está fazendo jogo duro para liberar o atacante Marcos Leonardo. Em entrevista coletiva, o dirigente pediu mais dinheiro para negociar o destaque da equipe nesta temporada – no acordo feito pela gestão Andrés Rueda, o Peixe liberaria seu centroavante com uma proposta superior a 18 milhões de euros. “Existe, infelizmente, um valor contratual acertado pela diretoria atual. Isso engessa em parte essa situação. Deixamos claro que pretendemos um valor acima do que está estipulado no contrato. Os valores estão sendo diferentes daquilo que estava sendo conversado antes da nossa posse. Pretendemos intensificar essas negociações”, declarou nesta terça-feira, 19.

Na conversa com a imprensa, o presidente do Santos ainda comemorou a permanência do capitão Tomás Rincón. “O Rincón é um jogador que tínhamos interesse na permanência, é um dos que mais se destacou pela qualidade, espírito de liderança, não poderia ser diferente partindo do capitão do time. Com a maioria foi conversado. Ele entendeu e já autorizou a adaptação do contratado, a adequação dos valores visando as temporadas seguintes”, festejou, falando sobre o planejamento para a temporada 2024. “Alguns também já aceitaram, estão aceitando, os que estão nos planos da direção e outros já foram comunicado que não queremos. Não queremos jogadores treinando separado. Quero um bom ambiente. Queremos reconstruir uma história.”