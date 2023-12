Santos anuncia retorno do técnico Fábio Carille; veja detalhes

Treinador terá a missão de recolocar o Peixe na Série A do Brasileirão

Reprodução/Santos FC Fábio Carille treinou o Santos entre 2021 e 2022



O Santos anunciou quem será seu treinador para a temporada 2024. Trata-se do técnico Fábio Carille, que comandou o Alvinegro praiano entre 2021 e 2022. Para acertar a contratação, a diretoria do Peixe precisou pagar uma multa de cerca de R$ 7 milhões ao V-Varen Nagasaki, clube japonês que tinha o brasileiro como comandante. Em nota, a diretoria santista informou que o profissional assinou vínculo válido por um ano, com a possibilidade de renovação automática de mais um. Na equipe da Baixada, Carille terá a missão de conduzir o time à Série A do Brasileirão. O Campeonato Paulista é o outro torneio que será disputado pela agremiação no ano que vem. Técnico profissional desde 2017, Carille se destacou no Corinthians, onde foi campeão nacional (2017) e tri do Estadual (2017, 2018 e 2019). No país, ele ainda teve uma rápida passagem pelo Athletico-PR. No exterior, fez uma boa campanha no Al-Ittihad, da Arábia Saudita.