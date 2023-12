Presidente do Santos pede desculpas após rebaixamento: ‘Errei e estou completamente arrasado’ 

Em vídeo divulgado nas redes sociais do clubes, Andres Rueda afirma que os problemas financeiros do Peixe atrapalharam o rendimento esportivo do time

Andres Rueda pediu desculpas aos torcedores do Santos após o rebaixamento do time para a Série B do Campeonato Brasileiro



Andrés Rueda, presidente do Santos, falou pela primeira vez sobre o rebaixamento do time no Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira, 8. Em comunicado disparado nas redes sociais do clube, o mandatário admitiu erros em sua gestão e pediu desculpas aos torcedores santistas. No vídeo, o cartola afirmou estar “completamente arrasado” e explicou que os problemas financeiros do Peixe atrapalharam o rendimento esportivo. “Nação santista, em nome da gestão, queria pedir perdão para vocês. É do fundo do coração. Errei, estou completamente arrasado por este capítulo triste da história do clube. Uma mancha nesta história gloriosa. E essa dor vai me acompanhar para sempre. As dificuldades financeiras que passamos não justificam o fracasso esportivo que tivemos. Tentamos acertar, nos dedicamos dia e noite, mas os desafios financeiros dividiram nossas forças. Ninguém jamais pensaria num resultado como esse, que trouxe tanta tristeza a todos os santistas”, declarou.

Rueda ainda pediu para que as eleições deste sábado, 9, aconteçam sem qualquer tipo de tumulto. Vale lembrar que, logo após a queda para a Série B, carros e ônibus foram incendiados nos arredores da Vila Belmiro. Além disso, um grupo de torcedores chegou a invadir o estádio para procurar o presidente. “Peço, encarecidamente, a todos os sócios que votem no novo presidente do Santos Futebol Clube de forma ordeira e pacífica, para que o clube tenha mudanças e retornem ao lugar direito. Novamente, peço desculpas e fico na expectativa para que o Santos recupere sua força com o apoio de sua torcida, que não abandonou o time nos momentos mais difíceis e certamente mostrará sua força incondicional. Onde e como o Santos estiver!”, finalizou.