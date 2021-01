Santos admite falha ao autorizar entrada de influenciador digital no CT Rei Pelé

O caso gerou má repercussão entre os torcedores, que demonstraram preocupação com um possível surto de novo coronavírus entre atletas e comissão técnica restando apenas oito dias para a decisão da Copa Libertadores da América

Reprodução/Twitter @SantosFC Diego Pituca comemorando gol contra o Boca Juniors



O Santos emitiu um comunicado oficial na tarde desta sexta-feira, 22, afirmando que um funcionário do clube autorizou indevidamente o influenciador digital Ney Lima e mais dois amigos entrarem no CT Rei Pelé para visitação. O caso gerou má repercussão entre os torcedores, que demonstraram preocupação com um possível surto de novo coronavírus entre atletas e comissão técnica restando apenas oito dias para a decisão da Copa Libertadores da América – a final acontecerá no dia 30 de janeiro, diante do Palmeiras, no Maracanã.

“O Santos FC esclarece que, devido à pandemia do Covid-19, existe um protocolo sanitário com a proibição da entrada e/ou circulação no Centro de Treinamento Rei Pelé de pessoas que não fazem parte do cotidiano de treinos. O local está isolado, sendo permitida apenas a entrada de funcionários e atletas. Houve, porém, uma falha e três pessoas foram autorizadas indevidamente por um funcionário a visitar a área. O Clube já apurou o ocorrido e adotará medidas internas, com a certeza de que este tipo de fato não se repetirá”, informou.

O Peixe volta a campo no próximo domingo, 26, quando recebe o Goiás, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada. Dois dias depois, o time treinado por Cuca visita o Atlético-MG, no Mineirão, antes de jogar a decisão da Libertadores.