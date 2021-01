Rogério Ceni diz que Flamengo ‘tem tudo’ para ganhar o octa do Campeonato Brasileiro

Treinador do Rubro-Negro carioca viu evolução no time após a vitória sobre o Palmeiras por 2 a 0

Foto: ANDERSON PAPEL/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni orienta jogadores do Flamengo durante partida contra o Palmeiras



Rogério Ceni ficou empolgado com a atuação do Flamengo na vitória sobre o Palmeiras por 2 a 0, na noite da última quinta-feira, 21, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro. Após ser pressionado por maus resultados e eliminações na Libertadores da América e na Copa do Brasil, o treinador engatou duas vitórias consecutivas e, no seu entendimento, fez o time evoluir. De acordo com o técnico, o Rubro-Negro tem tudo para levantar o seu oitavo título do Brasileirão nesta temporada.

“Sempre estamos num processo de evolução, de construir algo mais sólido a cada jogo. Somando os dois tempos (contra o Palmeiras), o time brigou. Além do talento. Não lembro quando o time começou com seis jogadores altamente técnicos. Foi um prêmio pela ousadia. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite”, afirmou o treinador rubro-negro. “Temos tudo para lutar pelo octacampeonato”, avisou Ceni, que é ídolo do São Paulo e falou em “octacampeonato”. O clube paulista reivindica a “Taça das Bolinhas” por desconsiderar o Flamengo como campeão brasileiro de 1987 – a CBF considera o Sport como o campeão nacional daquele ano.

Com o resultado positivo diante do Alviverde paulista, o Flamengo subiu para a terceira posição e alcançou os 55 pontos, ficando com quatro a menos que o líder Internacional. Os cariocas, entretanto, têm uma partida a menos – contra o Grêmio, que será realizada na semana que vem, em Porto Alegre, na casa do rival.