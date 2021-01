Torcedores vão ao CT do São Paulo, pedem saída de Diniz e criticam: ‘Time sem vergonha’

Confira como foi a manifestação da torcida são-paulina após o time perder a liderança do Campeonato Brasileiro para o Internacional

Reprodução/Twitter/@paulinharalvess Torcedores do São Paulo fizeram uma manifestação em frente ao CT da Barra Funda



Um pequeno grupo de torcedores de São Paulo compareceu em frente ao CT da Barra Funda na manhã desta sexta-feira, 22, para protestar em meio à crise vivida pelo time, que foi goleado pelo Internacional no meio da semana e acabou perdendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível verificar parte da torcida pedindo “respeito dos jogadores com a camisa Tricolor” e também a saída de Fernando Diniz, treinador que foi mantido pela diretoria.

Além disso, os torcedores também chamaram a equipe são-paulina de “sem vergonha” e xingaram o meio-campista Daniel Alves, capitão do time e um dos líderes do elenco. O protesto acontece antes do treinamento da equipe, que está marcado para as 16 horas (de Brasília) e servirá para encerrar a preparação para o confronto diante do Coritiba, que acontecerá no próximo sábado, no Morumbi. Dois pontos atrás do Colorado, o Tricolor precisa vencer e contar com uma derrota do rival para reassumir a ponta do Brasileirão.

Raí, o diretor executivo de futebol do São Paulo, concedeu entrevista coletiva na noite de ontem e afirmou que a saída de Diniz sequer foi cogitada pela cúpula. O mandatário, ainda assim, garantiu que o treinador e o plantel foram cobrados por melhores resultados – o grupo vem de cinco partidas sem saber o que é vencer e ainda não somou três pontos em 2021.