Santos afasta trio de jogadores para enxugar elenco; veja detalhes

A decisão da diretoria santista não está relacionada ao aspecto disciplinar, como ocorreu nos casos de Yeferson Soteldo, Nathan e Lucas Pires

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Daniel Ruiz durante partida do Santos contra o Palmeiras



O Santos decidiu afastar os jogadores Daniel Ruiz, Ivonei e Ed Carlos nesta terça-feira, 4. De acordo com apuração do site da Jovem Pan, o trio foi avisado pelo treinador Paulo Turra que não será mais relacionado para as partidas do Peixe nesta temporada. Assim, os três devem ser colocados à venda. A decisão da diretoria santista não está relacionada ao aspecto disciplinar, como ocorreu nos casos de Yeferson Soteldo, Nathan e Lucas Pires. Com um elenco farto e com apenas o Campeonato Brasileiro para ser disputado, a ideia do presidente Andrés Rueda é enxugar o elenco, além de abrir espaço para possíveis reforços. O afastamento, assim, está em sintonia com o discurso adotado pelo técnico em sua chegada ao Peixe. “Todo mundo sabe que nós precisamos, sim, de algum acréscimo de qualidade no plantel. Porém, isso é uma situação que estamos tratando internamente. Temos um grupo com 38 jogadores no momento. É um grupo bastante inchado e vamos tomar as decisões”, declarou Turra, substituto de Odair Helmann. Sem vencer há dez jogos, o Alvinegro praiano está na 14ª colocação do Nacional, próximo da zona de rebaixamento.