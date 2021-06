Santos anuncia a chegada do meio-campista Zanocelo por empréstimo

Jogador de 20 anos estava na Ferroviária e assina até maio de 2023, com opção de compra

Reprodução/ Twitter

No fim da tarde desta sexta-feira, 4, o Santos anunciou um reforço para a temporada: o meio-campista Vinicius Zanocelo, de 20 anos. O jogador chega por empréstimo junto à Ferroviária até 31 de maio de 2023 com opção de compra e passe fixado. Chamado para a seleção brasileira sub-20 nas últimas três convocações, Zanocelo foi recepcionado pelo presidente do clube, Andres Rueda, que comemorou o reforço. “Sem dúvida é um grande nome para o nosso elenco. Um jogador jovem, que já integra a Seleção Brasileira Sub-20 e que será importante para o time. Estamos reforçando o grupo e temos certeza de que teremos resultados positivos. Zanocelo, seja bem-vindo”, disse. Em entrevista ao site oficial do clube, o jogador comemorou sua chegada e se definiu como ‘um jogador que pisa na área e gosta de fazer gols’.

“Eu não gosto muito de resposta pronta, mas se você perguntar para qualquer jogador, todos responderão que é um sonho, um orgulho muito grande representar um dos maiores clubes do mundo”, destacou o atleta que usará a camisa 25. “A camisa do Santos FC é muito pesada, camisa do extraterrestre, do maior do planeta, que é o Pelé. Entre outros jogadores, a gente sabe o quanto o Santos FC revela entre Neymar e vários outros. É uma grande honra”, ressaltou Zanocelo. Natural de Santo André, Zanocelo começou no esporte jogando futsal aos seis anos no Basf Suvinil, time de São Bernardo do Campo. Também atuou por quatro anos no Remo, do Pará, e aos 15 anos começou no Juventus da Mooca. Teve também passagem pela Ponte Preta e Ferroviária. Neste último, participou de 12 jogos e marcou um gol.