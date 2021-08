Santos anuncia a contratação do atacante Léo Baptistão, ex-Atlético de Madrid

Jogador jogou futsal no Peixe quando criança, fez amizade com Neymar e ficou bastante tempo na Espanha; craque do PSG deu as boas-vindas

Reprodução/Twitter/Santos FC Léo Baptistão veste a camisa do Santos após assinar contrato até maio de 2023



Com direito a uma ligação de Neymar, o Santos anunciou a contratação do atacante Léo Baptistão, 28, até maio de 2023. Nascido em Santos, o atleta deu os primeiros passos no futsal do Alvinegro (o que explica sua amizade com o craque do Paris Saint-Germain), jogou nas categorias de base da Portuguesa Santista, mas se transferiu para o Rayo Vallecano, da Espanha, antes de se profissionalizar. No país europeu, defendeu também Atlético de Madrid, Betis, Villarreal e Espanyol. Seu último clube foi o o Wuhan Zall, da China. Como Baptistão estava sem contrato, o Peixe não gastou nada com a sua contratação. O clube brasileiro aguarda a documentação para poder inscrever o novo reforço no Brasileirão.

“Sentimento bom demais. Fiquei muito tempo fora de casa, então é um sonho poder voltar para a minha cidade natal e para um dos maiores clubes do mundo. Já joguei no futebol de salão na base do Santos, então eu já tinha essa vontade. Foi o momento ideal para isso. Sempre quis jogar na Vila Belmiro. É um sonho que se tornou realidade”, disse Léo Baptistão. “Tive propostas na Europa e de alguns clubes brasileiros, mas assim que o Santos bateu na minha porta, eu falei para os meus empresários focarem só nisso. Tinha muita vontade de vir e fiz um grande esforço para estar aqui.”