Santos anuncia contratação de Julio Furch, o ‘Imperador’; veja lances do reforço

Atacante argentino assinou contrato válido por dois anos

Divulgação/Santos FC Julio Furch é o novo reforço do Santos



O Santos oficializou a contratação do atacante Julio Furch, nesta sexta-feira, 21. Em nota oficial, o Peixe informou que o argentino chega após rescindir contrato com o Atlas (México), onde foi ídolo e ganhou o apelido de “Imperador”. Seu contrato será válido até dois anos, ou seja, até a metade de 2025. Atualmente com 33 anos, o centroavante foi revelado pelo Olimpo e ainda possui passagens por San Lorenzo, Arsenal de Sarandí e Belgrano, antes de se transferir para o futebol mexicano. No país da América do Norte desde 2015, o jogador viveu seu melhor momento, tendo passagens relevantes por Veracruz, Santos Laguna e o próprio Atlas. Apesar de ter nascido no município de Winifreda, localizado a cerca de 600 km de Buenos Aires, o atleta vive a expectativa de obter a cidadania mexicana e poder usar a camisa verde.

Na equipe comandada pelo técnico Paulo Turra, o novo contratado do Santos disputará posição com Marcos Leonardo e Bruno Mezenga. Com 1,89 m, Julio Furch é o típico “centroavante trombador”, que costuma dificultar as defesas adversárias com sua força física e bom jogo aéreo. Apesar da pouca velocidade e não ser um jogador conhecido por sua habilidade, o camisa 9 costuma sair da área para ajudar nas construções das jogadas, principalmente fazendo pivô para meio-campistas e pontas. Além disso, o atleta tem o pé direito como dominante, mas também arrisca chutes com a esquerda quando é necessário. Levando em consideração suas últimas duas temporadas pelo Atlas, o atleta entrou em campo 75 vezes, contribuindo com 21 gols e dez assistências.