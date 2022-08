Santos anuncia contratação de meio-campista Gabriel Carabajal; conheça o argentino 

O jogador de 30 anos assinou contrato válido por quatro anos, ou seja, até a metade de 2026

Divulgação/Santos FC Gabriel Carabajal é o novo reforço do Santos



O Santos anunciou nesta sexta-feira, 12, que chegou em um acordo com o Argentinos Juniors pela contratação do meio-campista Gabriel Carabajal. De acordo com o Peixe, o argentino assinou contrato válido por quatro anos, ou seja, até a metade de 2026. Revelado nas categorias de base do Talleres, o armador chegou a ter uma passagem pelo Universidad San Martín, do Peru, antes de retornar ao futebol argentino em 2015. Atualmente com 30 anos, ele também possui passagens por Godoy Cruz, Patronato, Atlético San Martín e Unión Santa Fe. No Argentinos Juniors, o jogador somou 69 partidas, 7 gols e 8 assistências em duas temporadas. “Muito feliz por estar aqui. Queria muito jogar no Santos FC e fiz todos os esforços necessários para vir. É um clube gigante. Creio que dentro do gramado posso corresponder e agora vou desfrutar desse momento”, afirmou o novo reforço santista, em entrevista aos canais de comunicação do Alvinegro praiano.

Presidente do Santos, Andrés Rueda comemorou a quarta contratação do clube nesta janela de transferências. Antes de Carabajal, a equipe da Baixada Santista já havia contratado o lateral-direito Nathan, o meia Luan e o atacante Yeferson Soteldo. Na nona posição do Campeonato Brasileiro, o time treinado por Lisca Doido tenta se aproximar do grupo que se classifica para a próxima edição da Libertadores da América. ‘O Carabajal é um atleta que vai ajudar muito nosso elenco com sua experiência e dominância no meio de campo. Foi um atleta mapeado pelo nosso Departamento de Scouting, novamente seguindo processo criado pelo Clube para contratações. Um atleta bastante técnico e que vai somar bastante ao elenco pelos próximos anos”, disse Andrés Rueda.