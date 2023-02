Santos anuncia contratação de zagueiro Joaquim, ex-Cuiabá

Para concretizar o negócio, os dirigentes santistas precisaram desbancar a concorrência de outros clubes, como o São Paulo

Divulgação/Santos FC Joaquim é o novo reforço do Santos



O Santos anunciou nesta quarta-feira, 8, que chegou a um acordo com o Cuiabá pela contratação do zagueiro Joaquim. Em comunicado, o Peixe informou que o defensor de 24 anos assinou contrato de três temporadas, ou seja, válido até o fim de 2026. Para concretizar o negócio, os dirigentes santistas precisaram desbancar a concorrência de outros clubes, como o São Paulo. Formado nas categorias de base do São José-SP, o jogador também coleciona passagens por Botafogo-PB e Botafogo-SP. Ele é o terceiro reforço anunciado pela diretoria, que convive com uma pressão da torcida em meio aos protestos da torcida. Na última terça-feira, o Alvinegro praiano também oficializou o retorno do armador Lucas Lima, além da chegada do meia colombiano Daniel Ruíz. Último colocado do Grupo A do Paulistão, o time de Odair Hellamann volta a campo hoje, às 21h35 (de Brasília), para enfrentar o São Bento, na Vila Belmiro.