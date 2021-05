Santos anuncia contratação por empréstimo de lateral Moraes

O lateral esquerdo, que pertence ao Atlético-GO, ficou cedido ao Mirassol neste início de temporada e foi um dos destaques da posição no Campeonato Paulista

Reprodução/Santos FC O Santos anunciou a contratação por empréstimo de Moraes



O Santos oficializou na tarde desta quinta-feira, 27, a contratação por empréstimo junto ao Atlético-GO de Moraes, lateral esquerdo que ficou cedido ao Mirassol neste início de temporada e foi um dos destaques da posição no Campeonato Paulista. O jogador de 23 anos assinou contrato com o clube da Baixada válido até 30 de abril de 2022, ficando à disposição do técnico Fernando Diniz para disputar o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana nesta temporada – o atleta não poderá ser inscrito na Copa do Brasil pois já defendeu o time do interior no torneio.

“É a realização de um sonho. Sempre tive esse sonho de jogar no Santos, que é um grande clube. Sou um lateral bem ofensivo, mas também sei defender bem, jogo em outras posições, tanto no ataque quanto no meio. A torcida pode esperar muita força de vontade, garra. Vim para buscar o meu espaço e ajudar o time a conquistar títulos”, disse Moraes, em entrevista ao canal oficial do Santos. “Acompanhei demais aquela época de 2010 e 2011, que foi o auge recente do Clube. É um orgulho para mim e para a minha família também”, ressaltou o jogador, que tem um nome de batismo no mínimo curioso e diferente: ‘Onitlasi’. “É o nome do meu vô de trás para frente (risos), Isaltino. Mas em casa todos me chamam de júnior.”