Santos anuncia os dois primeiros reforços para a temporada 2022

Eduardo Bauermann, do América-MG, fechou com o Santos até 2025



O Santos tratou de oficializar, na manhã desta segunda-feira, 3, os seus primeiros dois reforços para a temporada 2022. Tratam-se do zagueiro Eduardo Bauermann, que estava no América-MG, e do meio-campista Bruno Oliveira, da Caldense. Acertado com o Peixe desde a metade de 2021, o defensor fez boa campanha pelo Coelho e irá assinar contrato válido até 2025. O meia, por sua vez, chega por empréstimo até o fim deste ano. Ambos ainda precisam passar por exames médicos antes de assinar os vínculos empregatícios. Ele se apresentarão com o restante do elenco santista no próximo domingo, 9, no CT Rei Pelé.

Titular na campanha do América-MG no Campeonato Brasileiro, que rendeu uma vaga para a fase preliminar da Libertadores 2022, Eduardo Bauermann preferiu não renovar com o Coelho e chega ao Santos “de graça”. Revelado nas categorias de base do Internacional, o zagueiro de 25 anos passou por Náutico, Atlético-GO, Figueirense e Paraná antes de chegar ao time mineiro, em 2020. Além disso, ele soma convocações pela seleção brasileira sub-17 e sub-20. Bruno Oliveira, por sua vez, tem 23 anos e foi formado pelo Red Bull Brasil. Em sua breve carreira, ele já vestiu as camisas de XV de Piracicaba, Grêmio Osasco, Caldense e Vitória.