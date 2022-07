Santos anuncia rescisão contratual ‘amigável’ com o zagueiro Emiliano Velázquez 

Contratado no fim de agosto do ano passado, o uruguaio tinha vínculo até o fim deste ano, mas pediu à diretoria do Peixe para deixar o clube de maneira antecipada

ANDRé PERA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Emiliano Velázquez durante partida entre Santos e Corinthians



O Santos confirmou nesta terça-feira, 5, que rescindiu o contrato do zagueiro Emiliano Velázquez de maneira “amigável”. Contratado no fim de agosto do ano passado, o uruguaio tinha vínculo até o fim deste ano, mas pediu à diretoria do Peixe para deixar o clube de maneira antecipada. Em sua trajetória na Baixada Santista, o defensor fez 27 partidas, mas perdeu espaço na equipe de Fabián Bustos nas últimas partidas. O treinador, agora, tem Maicon, Eduardo Bauermann, Kaiky e Luiz Felipe como principais opções para o setor.

Veja o comunicado do Santos abaixo:

O zagueiro Emiliano Velázquez assinou nesta terça-feira (5) sua rescisão contratual amigável com o Santos Futebol Clube. O uruguaio solicitou a antecipação do fim do vínculo com o Peixe, que ia até dezembro de 2022. Contratado no fim de agosto de 2021 após passagem pelo Rayo Vallecano, da Espanha, Velázquez atuou em 27 partidas pelo Alvinegro Praiano. Enquanto esteve no clube, o defensor de 28 anos sempre demonstrou raça, liderança e comprometimento com o manto sagrado. O Santos FC agradece os serviços prestados por Velázquez e deseja sorte na continuidade da sua carreira.

Boa sorte!

— Santos FC (@SantosFC) July 5, 2022

