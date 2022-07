Neymar decreta fim das férias, ‘ignora’ PSG e mira Copa do Mundo do Catar: ‘Foco total’

O atacante ignorou as especulações de que não faz mais parte dos planos do Paris Saint-Germain e falou em conquistar o hexa com a seleção brasileira

EFE/EPA/JEON HEON-KYUN Neymar aplaude torcida após vitória da seleção brasileira em amistoso



Neymar utilizou suas redes sociais na tarde desta sexta-feira, 4, para avisar que está encerrando suas férias. Curtindo o período de descanso no Brasil, o camisa 10 da seleção brasileira afirmou que passará a se preparar para a disputa da Copa do Mundo de 2022, que acontece entre 21 de novembro e 18 de dezembro, no Catar. Na publica feita no Instagram, no entanto, o atacante ignorou as especulações de que não faz mais parte dos planos do Paris Saint-Germain – de acordo com o jornal “El País”, representantes do PSG já avisaram o pai e agente do craque que não contam com o brasileiro para a temporada 2021/2022. À Jovem Pan, entretanto, o staff do astro negou a informação.

“Essa foto resume muito as minhas férias, só risada e alegria ao lado das pessoas que eu amo. Agora é foco total!! Nós brasileiros, temos um troféuzinho pra buscar!!!”, escreveu Neymar, que seguiu a legenda da foto com a hashtag #hexa. Astro da seleção brasileira, o jogador revelado no Santos busca a sua segunda taça com a equipe principal da Canarinho: em 2013, ele fez parte do time que ganhou a já extinta Copa das Confederações. Antes disso, entretanto, ele terá que resolver o seu futuro. Com contrato até a metade de 2025, o atacante pode ativar uma cláusula que prorroga seu vínculo com o PSG até 2027. De acordo com a imprensa europeia, alguns grandes clubes do Velho Continente, como Chelsea, Manchester United, Liverpool, Juventus e Milan, monitoram a situação do craque, que vem convivendo com lesões nas últimas cinco temporadas.