Santos atropela o Grêmio na Vila Belmiro e se classifica à semifinal da Libertadores

Kaio Jorge (2x), Marinho e Laércio marcaram os gols da vitória do Peixe por 4 a 1

Reprodução/ Twitter Conmebol

O Santos surpreendeu o Grêmio e fez uma grande partida na Vila Belmiro, na noite desta quarta-feira, 16, para conquistar a vaga na semifinal da Copa Libertadores da América. Com um gol logo aos 11 segundos, a equipe santista se mostrou melhor nos 90 minutos e levou poucos sustos da equipe de Renato Gaúcho. Com a vitória por 4 a 1 (5 a 2 no agregado), o Santos espera o resultado de Boca Juniors e Racing para saber quem enfrentará na próxima fase. Dentro de campo, o resultado foi construído com muita autoridade e tranquilidade pelo Santos. Logo aos 11 segundos de jogo, Jean Pyerre errou um passe e deu a bola de graça para Kaio Jorge, que abriu o placar. Este, inclusive, foi o quinto gol mais rápido da história do Campeonato e o mais rápido entre clubes brasileiros na competição. Aos cinco, o mesmo Jean Pyerre tentou se redimir e acertou o travessão. Com o jogo lá e cá, o Santos construiu um bom contra-ataque e Marinho ampliou o placar aos 16 minutos. John ainda fez uma boa defesa aos 30 minutos depois de chute de Matheus Henrique.

No segundo tempo, Kaio Jorge aproveitou uma cobrança de escanteio, ficou sozinho na pequena área e empurrou para as redes, fazendo o seu segundo gol na partida e o terceiro do Santos. O baque fez o Grêmio se lançar mais no ataque. Aos 31 minutos, John fez linda defesa em cobrança de falta de David Braz. Uma hora a pressão deu certo e aos 35 minutos, Tassiano diminuiu de cabeça. Mas a noite era mesmo do Santos e quatro minutos depois, Laércio marcou o quarto. A vitória coloca a equipe santista junto com o Palmeiras na próxima fase. A data da partida de ida das semifinais é 06 de janeiro de 2021.