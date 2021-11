Santos bate a Chapecoense e fica muito perto de garantir a permanência na Série A

Marinho e Marcos Guilherme marcam os gols do time alvinegro na Vila Belmiro

FABRÍCIO COSTA / FUTURA PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO Marinho fez o primeiro gol do Santos contra a Chapecoense



O Santos derrotou a Chapecoense por 2 a 0 na noite desta quarta, 17, na Vila Belmiro, em partida da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro subiu para a 11ª posição e manteve uma distância confortável para a zona de rebaixamento, com 42 pontos – o primeiro no Z-4 é o Bahia, com 36 pontos, que ainda joga na rodada. Já a Chapecoense, já rebaixada, jogou apenas para cumprir tabela. O primeiro gol foi de Marinho, de pênalti, aos 27 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, embora o Santos não tenha pressionado muito, conseguiu o segundo com Marcos Guilherme aos 38, completando cruzamento de Gabriel Pirani na risca da pequena área. Marcos Guilherme ainda acertou o travessão nos acréscimos. Agora, o Santos chega a sonhar até mesmo com uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, já que existe a possibilidade de um G-9 na competição – hoje, o nono colocado é o América-MG, que tem 45 pontos.