Árbitro de Corinthians 7 x 1 Santos diz que jogadores do Peixe ‘entregaram’ jogo

Evandro Román, hoje deputado federal pelo Patriotas do Paraná, afirmou na Comissão de Educação da Câmara que os santistas fizeram um ‘conluio’ para derrubar Nelsinho Baptista

Agência Corinthians/Divulgação Tévez marcou três vezes na goleada do Corinthians sobre o Santos por 7 a 1



Ex-árbitro, o deputado federal Evandro Román (Patriotas) disse nesta quarta-feira, 17, durante a Comissão de Educação da Câmara, que a histórica goleada do Corinthians sobre o Santos por 7 a 1, pelo Campeonato Brasileiro de 2005, não transcorreu normalmente. Segundo o juiz daquela partida, alguns jogadores do Peixe “entregaram” a partida para “derrubar” o então técnico Nelsinho Baptista. Na ocasião, a diretoria santista só foi desligar o treinador duas semanas depois, com a derrota do Alvinegro praiano para o Brasiliense.

“Todos sabem que eu fui árbitro da Fifa durante muitos anos. Eu quero que vocês busquem no YouTube um jogo em que eu tive a oportunidade de apitar. No dia 6 de novembro de 2005, um 7 a 1 do Corinthians sobre o Santos. Neste jogo, dentro de campo, liderado por um jogador do Santos, alguns atletas do time fizeram um conluio para derrubar o treinador, que na época era o Nelsinho Baptista. Eles entregaram o jogo para derrubar o técnico”, revelou Evandro Román, fazendo uma analogia com a situação do presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), órgão responsável pela aplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Evandro Román, árbitro do eterno 7 a 1 do Corinthians sobre o Santos, afirmou que a goleada foi arquitetada por um grupo de jogadores do peixe na época para derrubar Nelsinho Baptista. Hoje deputado, ele afirmou isso na Comissão de Educação da Câmara. pic.twitter.com/m93l8RX9I3 — Caique Silva (@silvapcaique) November 17, 2021

Evandro Román, hoje eleito deputado pelo Paraná, não revelou quais jogadores fizeram o “conluio”. O Santos, no entanto, foi escalado com: Saulo; Paulo César, Halisson (Wendell), Rogério e Kléber; Fabinho (Mateus), Heleno, Ricardinho e Giovanni; Genílson e Luizão (Basílio). Já o Corinthians, que viria a ser campeão brasileiro, conquistou o histórico resultado com gols de Tévez (três vezes), Nilmar (duas vezes), Marcelo Mattos e Rosinei. Genílson fez o único tento para os santistas.