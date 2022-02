Santos confirma contratação por empréstimo de lateral Auro, ex-São Paulo 

Revelado nas categorias de base do Tricolor, o ala chegou a ser vice-campeão do Brasileiro de 2014 e foi emprestado para Linense e América-MG até ser comprado pelo Toronto

Reprodução/Santos FC O lateral Auro (d) ao lado de Andrés Rueda, presidente do Santos



O Santos tratou de anunciar mais um reforço para a temporada 2022 nesta segunda-feira, 14. Trata-se do lateral-direito Auro, que chega do Toronto FC, do Canadá, por empréstimo válido até o fim deste ano. Através das redes sociais, o Peixe confirmou que o jogador passou por exames médicos, se encontrou com o presidente Andrés Rueda e assinou o contrato. “Quando eu soube do interesse não pensei duas vezes, eu falei ‘quero ir, quero ir’. Porque é Santos FC, né? Não tem como deixar uma oportunidade passar. Agora eu sou mais um Menino da Vila. Estou aqui e vou ter sempre dedicação no dia a dia, treinamento, jogos. Pode esperar que não vai faltar raça, determinação e aqui agora é Peixe”, afirmou o ala.

Revelado nas categorias de base do São Paulo, Auro chegou a ser vice-campeão do Brasileiro de 2014 e foi emprestado para Linense e América-MG até ser comprado pelo Toronto. Na Major League Soccer (MLS) desde 2019, o ala se destacou pela equipe canadense e chamou atenção da diretoria santista. “Eu sou um cara muito mais obediente tático. Se me manda atacar, eu vou atacar. Se me mandar segurar, eu fico também, então depende muito. O meu forte mesmo é atacar, estar sempre ali próximo do campo adversário atacando, mas depende muito da forma como a gente vai jogar. Faltam mais algumas semanas para eu poder estar 100% e estar apto para jogar, mas a ansiedade está batendo forte a cada dia e espero pra poder jogar”, concluiu o quarto reforço do Peixe – antes dele, o Alvinegro Praiano já havia acertado as contratações do meia-atacante Ricardo Goulart, do zagueiro Eduardo Bauermann e do meia Bruno Oliveira.