Santos define data de reapresentação de Neymar após eliminação na Copa
O Santos definiu que a reapresentação de Neymar no CT Rei Pelé será na próxima sexta-feira (17), após o período de férias concedido aos jogadores que disputaram a Copa do Mundo. O atacante retorna ao clube para dar sequência à temporada e cumprir o contrato com o Peixe, válido até 31 de dezembro de 2026.
A data foi confirmada pelo Santos em nota enviada à Jovem Pan nesta sexta-feira (10). Além de Neymar, o clube também informou que o atacante Gustavo Caballero, que jogou pela seleção do Paraguai no Mundial, se reapresentará antes, na terça-feira (14).
Após a eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo, Neymar passou os últimos dias de descanso em Orlando, nos Estados Unidos, ao lado da família. Após a última partida do Brasil no Mundial, o camisa 10 indicou que o jogo contra a Noruega pode ter sido seu último pela Seleção Brasileira.
“Tentei. Tentei. Começou aqui no MetLife Stadium e terminei aqui. Agora acabou”Neymar em entrevista à ge TV
O Santos volta a campo na quarta-feira (16), quando enfrenta o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como a reapresentação de Neymar está marcada para o dia seguinte, o atacante não estará à disposição para a partida.
Além da disputa do Brasileirão, o Santos segue na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. A expectativa do clube é contar com Neymar para a sequência das competições. Já Gustavo Caballero será avaliado pela comissão técnica depois de retornar da Copa do Mundo. O atacante paraguaio volta ao clube após período de empréstimo ao Portsmouth, da Inglaterra, que optou por não exercer a opção de compra prevista em contrato.