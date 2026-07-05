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Copa do Mundo

Em duas chances, Haaland encerra sonho do hexa brasileiro e coloca a Noruega nas quartas da Copa

Noruegueses aproveitam chances, e seleção brasileira mais uma vez fica pelo caminho em mais uma edição do Mundial

Gabriel Pirovani

Em duas chances, Haaland encerra sonho do hexa brasileiro e coloca a Noruega nas quartas da Copa
Em duas bolas, Haaland encerra sonho do hexa brasileiro e coloca a Noruega nas quartas da Copa MAURO PIMENTEL / AFP

A Noruega venceu a seleção brasileira por 2 a 1 neste domingo (5) pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Haaland, que passou a maior parte do jogo sem aparecer, precisou de apenas dois lances para marcar e mais uma vez o sonho do hexacampeonato brasileiro ficou pelo caminho da competição. Neymar, que entrou no segundo tempo, diminui a diferença no final com um gol de pênalti nos acréscimo. 

Os noruegueses tiveram mais posse de bola durante o jogo todo, os brasileiros mais oportunidades, mas Haaland foi letal e matou o jogo nas chances que teve. 

Primeiro tempo 

Os primeiros momentos da partida começaram de maneira frenética. Logo aos dois minutos a Noruega chegou na área brasileira e marcou um gol com um belo chute de Berg, mas o lance foi anulado por impedimento de Sorloth. Na sequência, Matheus Cunha sofreu um pênalti para o Brasil, que o juíz deu após interferência do VAR, mas Bruno Guimarães bateu mal e desperdiçou a cobrança. 

Na sequência da primeira etapa, o Brasil teve muito mais espaço do que encontrou em toda a partida contra o Japão na fase anterior e apesar de criar boas chances, principalmente com Vini Jr. e Martinelli, a Seleção não conseguiu converter as oportunidades. Do lado da Noruega, Odegaard teve a melhor chance dos noruegueses após o gol impedido, mas Alisson fez uma boa defesa cara a cara com o meia.  

Trocas no intervalo

Apenas a Noruega voltou com um time diferente, colocando o atacante Bobb no lugar de Nusa e Schjelderup no lugar de Sörloth. Já Ancelotti manteu os 11 jogadores que começaram o jogo. 

Segundo tempo

Ao contrário da primeira etapa, as duas equipes voltaram com menos intensidade para o segundo tempo. Aos 13 minutos, Endrick entrou no lugar de Matheus Cunha e já teve uma chance clara de gol após um belo passe de Vinicius Jr., mas o jovem atacante não conseguiu aproveitar e finalizou para fora. 

 A entrada de Endrick deu um dinamismo diferente para a equipe brasileira, que chegou com perigo duas vezes nos minutos seguintes, com chances para Rayan e Bruno Guimarães. No entanto, a Noruega voltou a entrar para o jogo, chegando com perigo com Haaland. 

Vendo os noruegueses crescer na partida, Ancelotti colocou Neymar e Danilo Santos no lugar de Rayan e Martinelli, respectivamente, mas as trocas não foram suficientes. 

Sumido durante o jogo todo, Haaland precisou de apenas duas bolas para colocar a Noruega nas quartas de final e eliminar a seleção brasileira. O camisa 9 norueguês aproveitou o cruzamento de Schjleuderup e cabeceou a bola para o fundo das redes. 

Minutos depois, a bola voltou a cair nos pés de Haaland, que assim como tem feito em toda sua jovem carreira, não perdeu a oportunidade e acertou um belo chute de fora da área para ampliar o placar para 2 a 0 para os noruegueses. 

Nos minutos finais do jogo, Casemiro sofreu um penalti, que Neymar converteu para diminuir o placar para 2 a 1, mas não foi o suficiente para evitar a precoce eliminação da seleção brasileira. 

Quartas de final

Agora, o a Noruega vai enfrentar o vencedor do duelo entre Inglaterra e México no sábado (11) às 18h (de Brasília) pelas quartas de final da Copa do Mundo.  

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