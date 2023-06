Santos demite Odair Hellmann e avalia nomes de três treinadores

Contratado para dirigir o Peixe nesta temporada, o técnico não conseguiu fazer o time embalar e foi desligado após a derrota para o Corinthians

Reprodução/Twitter/@Santos FC Odair Hellmann não é mais o treinador do Santos



Odair Hellmann não é mais treinador do Santos. De acordo com o repórter Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan, o comandante foi demitido após a derrota para o Corinthians, na noite desta quarta-feira, 21, na Vila Belmiro. O clube deve anunciar a saída do profissional nas próximas horas. Contratado para dirigir o Peixe nesta temporada, o técnico não conseguiu fazer o time embalar. Além das eliminações precoces no Paulista, na Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, o Alvinegro praiano chegou a nove jogos sem vencer e ocupa apenas o 13º lugar no Brasileirão. Ao todo, ele dirigiu a equipe santista em 34 jogos, colecionando 11 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, um aproveitamento de 43%.

Agora, o presidente Andres Rueda já estuda nomes para substituir o profissional. Segundo a reportagem da JP, Paulo Turra, Fábio Carille e Lisca são os treinadores avaliados pela diretoria. O primeiro foi demitido recentemente pelo Athletico-PR, está livre no mercado e pode ter sua primeira passagem pelo Santos, enquanto os outros dois trabalharam no clube Baixada na temporada passada. Carille está no V-Varen Nagasaki e tem contrato com os japoneses até janeiro de 2024. No Peixe, o ex-auxiliar do Tite assumiu o time em 26 jogos, entre 2021 e 2022. Já Lisca não trabalha desde outubro de 2022, quando foi demitido pelo Avaí. No Alvinegro, comandou o grupo em apenas oito partidas.