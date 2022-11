Santos e Portuguesa fecham acordo para uso do Canindé em 2023

O acordo para a ‘Vila Canindé’ foi selado entre os presidentes da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, e dos dois clubes, Antonio Carlos Castanheira, e Andres Rueda

Luis Moura/Agência Estado Canindé é a casa da Portuguesa



Santos e Portuguesa assinaram acordo com a Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta terça-feira, 1º, para uso do Canindé pelo time alvinegro a partir de 2023. A decisão para a “Vila Canindé” foi selada entre os presidentes da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, e dos dois clubes, Antonio Carlos Castanheira, e Andres Rueda, durante a reunião do Conselho Técnico do Paulistão Sicredi 2023. Mandatário do Peixe, Rueda se comprometeu a jogar na capital paulista ao menos uma vez por mês. “Esse sempre foi o nosso compromisso, de atender o nosso grande público em São Paulo e com esse apoio da Federação, do presidente Reinaldo Bastos, vamos ter jogos, no mínimo, uma vez ao mês”, afirmou o líder santista.

“Já vínhamos tratando esse projeto com o presidente Castanheira há mais de um ano e será um projeto bom para todos”, ressaltou o presidente do Santos, lembrando que a Vila Canindé também chega como a opção, caso seja aprovada pelo Conselho Deliberativo e depois pelos sócios, a construção da Nova Vila Belmiro, em Santos. “Será a nossa casa, um local de fácil acesso, que facilitará muito o engajamento da nossa torcida”, complementou Rueda. Já Castanheiro, cartola da Lusa, também enalteceu a parceria. “É uma honra ter o Santos como parceiro nesse projeto único e especial. Desde um tempo estávamos conversando e hoje conseguimos finalizar esse acordo graças à Federação Paulista de Futebol, que teve uma participação fundamental. Vamos reformar nossos vestiários, gramado, iluminação e nossas cadeiras numeradas para ficarem aptas para receber o público da Portuguesa nesse retorno à elite do Campeonato Paulista e para atender a enorme torcida do Santos na capital”, destacou.