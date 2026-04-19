Santos é superado pelo Fluminense, por 3 a 2, na Vila Belmiro

O Peixe mantém os 13 pontos e se aproxima da zona de rebaixamento

JOTA ERRE/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Apesar de parecer cansado, Neymar serviu Gabriel Barbosa para abrir o placar da partida



Em um jogo repleto de alternativas, o Fluminense obteve grande vitória, neste domingo (19), na Vila Belmiro, ao derrotar o Santos, por 3 a 2, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time carioca chegou aos 23 pontos e segue entre os primeiros, enquanto a equipe paulista mantém os 13 pontos, muito perto da zona de rebaixamento.

Em seu terceiro jogo consecutivo, Neymar pareceu entrar em campo cansado. Teve alguns momentos no primeiro tempo, quando fez boas tabelas, mas depois desapareceu da disputa pela bola e só foi notado ao reclamar do juiz ou cobrar escanteios. Só aos 37 do segundo tempo, o camisa 10 ressurgiu e perdeu grande chance ao chutar de dentro da grande área para defesa de Fábio.

O jogo começou em ritmo lento, com as equipes se estudando e sem objetividade no ataque. Mas, o Fluminense abusou do direito de errar e, aos oito minutos, sofreu o primeiro gol. Arão roubou a bola de Alisson no meio de campo, tocou para Neymar, que serviu Gabriel Barbosa: 1 a 0. O lance foi verificado e aprovado pelo árbitro de vídeo, que não viu falta de Neymar em Alisson.

A partir daí, só deu Santos. Com toques rápidos e boa participação de Neymar na armação das jogadas, a equipe de Vila Belmiro quase fez o segundo gol, aos 15 minutos, de novo com Gabriel Barbosa e mais uma vez de pé direito, após bela tabela com Bontempo.

O jogo parecia controlado pelo Santos, mas o Fluminense manteve a tradição de chutar muito e bem de longa distância para conseguir o empate aos 24 minutos em uma bela finalização de longe de Savarino.

Sem a presença do técnico Cuca (suspenso) no banco de reservas, o Santos pareceu sentir o gol, assim como a torcida presente na Vila Belmiro, que ficou calada. Neymar “sumiu” de campo. O Fluminense aproveitou para ir ao ataque, utilizando muito bem os laterais Guga e Arana. Experimentou chutes de fora da área, mas não teve sucesso.

O fim do primeiro tempo foi marcado pelo toque de bola do Fluminense. Neymar só foi visto ao levantar a bola na área adversária em uma cobrança de falta e ao levar um drible de Savarino no campo do Santos no último lance dos primeiros 45 minutos.

O Santos voltou para a etapa final com a intenção de pressionar o Fluminense, mas sem inspiração para realizar com perfeição o último passe antes da finalização. O veterano goleiro Fábio era apenas um espectador privilegiado da partida.

Aos 11 minutos, um golaço. Gabriel Barbosa iniciou a jogada e lançou Barreal, que deu um lindo giro para fugir da marcação e tocou com muita categoria para encobrir Fábio: 2 a 1, Santos.

A resposta do Fluminense foi imediata. Em jogada coletiva, Savarino tocou para Giga na direita e o cruzamento foi na cabeça de Castillo: 2 a 2, aos 15 minutos.

Com o empate, o equilíbrio voltou a reinar na partida, com os times se revezando no ataque, mas com poucos momentos de emoção. Aos 37, após bobeada do Fluminense, Beymar teve a chance do gol, mas Fábio defendeu.

E, veio o castigo pela perda do gol. Quando tudo levava para o empate, Guga cruzou para a área e John Kennedy tocou para vencer o goleiro Gabriel Brazão, aos 40 minutos.

No desespero, o Santos foi ao ataque, o Fluminense poderia ter feito o quarto gol, mas o jogo acabou mesmo 3 a 2 para o tricolor carioca.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 × 3 FLUMINENSE

SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Barreal (Lautaro Diaz); Willian Arão, Gustavo Henrique (Rollheiser), Gabriel Bontempo (Thaciano) e Moisés (Rafael Gonzaga); Neymar e Gabriel Barbosa. Técnico: Cuquinha.

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Bernal (Otávio), Hércules, Alisson (John Kennedy) e Savarino (Riquelme); Serna (Renê) e Castillo (Ganso). Técnico: Luís Zubeldía.

GOLS: Gabriel Barbosa aos oito e Savarino aos 24 minutos do primeiro tempo. Barreal aos 11, Castillo aos 15 e John Kennedy aos 40 do segundo.

CARTÕES AMARELOS: Igor Vinícius, Gustavo Henrique, Gabriel Barbosa, Bernal, Luís Zubeldía, Alisson, Lucas Veríssimo.

ÁRBITRO: Wilton Pereira Sampaio (GO).

RENDA: R$ 1.192.798,58.

PÚBLICO: 14.179 torcedores.

LOCAL: Vila Belmiro, em Santos (SP).