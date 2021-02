Santos enfrenta Grêmio sem Marinho e Soteldo

Atacantes se lesionaram durante a decisão da Copa Libertadores; equipe está no 11º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro

Ivan Storti/Santos FC Marinho e Soteldo são atacantes do Santos



O Santos enfrentará o Grêmio, nesta quarta-feira, às 16h, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, sem dois dos seus principais jogadores. Marinho e Sotelto se lesionaram durante a decisão da Copa Libertadores, na qual o Palmeiras foi o grande vencedor. Exames constataram que uma entorse causou um edema no ligamento colateral medial do tornozelo esquerdo de Marinho, enquanto Soteldo sofre com dores no músculo adutor da coxa direita. A delegação santista viajou nesta terça-feira, 2, para o Sul, após o treinamento. O jogo acontecerá em Porto Alegre (RS).

O técnico Cuca deverá formar a equipe com: John; Pará, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Lucas Braga; Madson (Jean Mota), Kaio Jorge e Arthur Gomes. Com a derrota para o Palmeiras, o Santos ficou sem vaga garantida na próxima Libertadores. O time está no 11º lugar da tabela, com os mesmos 45 pontos do Athletico-PR (8º colocado), Ceará (9º), Corinthians (10º) e Atlético-GO (12º). Restam seis jogos para os santistas. Como o calendário do futebol brasileiro não permite festejar as conquistas nem lamentar demais as derrotas, o Santos, se quiser voltar a sonhar com o quarto título da Libertadores na próxima temporada, precisará mostrar reação pouco mais de 96 horas após a dolorida derrota, com gol aos 53 minutos do segundo tempo, diante do Palmeiras.

*Com informações do Estadão Conteúdo