Santos entra em acordo com o Corinthians e anuncia contratação de Luan por empréstimo

Em baixa no Timão, o consagrado jogador não entra em campo desde fevereiro e terá os seus vencimentos custeados pela equipe do Parque São Jorge

Divulgação/Santos FC Luan foi emprestado pelo Corinthians ao Santos



Poucas horas após anunciar Nathan como primeiro reforço desta janela de transferências, o Santos confirmou na tarde desta sexta-feira, 5, que chegou a um acordo com o Corinthians pela contratação por empréstimo de Luan. Em anúncio feito nas redes sociais, o Peixe informou que o meia-atacante assinou vínculo até o final do Campeonato Brasileiro 2022, com opção de ficar na Vila Belmiro por mais uma temporada. Em baixa no Timão, o consagrado jogador não entra em campo desde fevereiro e terá os seus vencimentos custeados pela equipe do Parque São Jorge. “O Luan foi uma ótima oportunidade de mercado, um jogador experiente, que já foi Rei da América, campeão olímpico e foi aprovado pelo técnico Lisca. Acreditamos no potencial dele. Luan, seja bem-vindo!”, afirmou o presidente do Santos, Andres Rueda. A fala do mandatário santista tem relação com o que o atleta já apresentou há alguns anos. Nas Olimpíadas de 2016, ele foi um dos responsáveis por levar a seleção brasileira à primeira medalha de ouro em Jogos. No ano seguinte, o atleta conduziu o Grêmio ao tricampeonato da Libertadores da América. Nos dois anos e meio em que defendeu o conjunto corintiano, porém, Luan não conseguiu emplacar, somando apenas 78 jogos, 9 gols e 5 assistências.